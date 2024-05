Cantor Milionário, da dupla com José Rico, sofre AVC e está na UTI

Reprodução/Instagram Cantor Milionário, da dupla com José Rico

Joana Matos, filha do renomado cantor Milionário, da famosa dupla sertaneja Milionário & José Rico, utilizou os stories do perfil oficial do pai no Instagram para fornecer uma atualização detalhada sobre o estado de saúde do artista, que atualmente tem 84 anos.

Milionário foi internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto no último domingo, dia 19, após sofrer um AVC isquêmico. Joana compartilhou que os médicos estão monitorando a condição de seu pai de perto e que ele está recebendo todos os cuidados necessários. Ela também agradeceu aos fãs pelo apoio e pelas orações, e pediu que continuassem enviando energias positivas para a recuperação do cantor.

"Ele está bem, fica em observação, até quinta-feira (23) na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ainda. Está conversando. Eu saí do hospital agora de pouco, conversei bastante com ele. Está querendo ir embora. Ele é muito forte, a saúde dele é muito boa e vai passar mais essa e logo ele está cantando para vocês", disse Joana.

Ela ainda contou que o pai até cantou no quarto do hospital: "Cantou lá no quarto com a gente e ele está ativo. Está fazendo as coisas dele. Vai ao banheiro sozinho, está se alimentando sozinho e agora é esperar essas horas do médico e se Deus quiser, não vai ser nada. Agradeço a todos vocês pelas orações, pela preocupação, pelas ligações também. Fiquem com Deus", disse a filha do cantor.

Segundo o boletim divulgado nas redes sociais do cantor, a família informou que os sintomas do acidente vascular cerebral (AVC) ocorreram devido ao estresse pós-traumático que ele sofreu recentemente. No último dia 12, ele e a família enfrentaram a perda de Amália Barros, uma deputada federal de 39 anos que era muito próxima deles. Amália estava internada desde o dia 1º de maio por causa de um nódulo no pâncreas. A filha do sertanejo ressaltou que o intenso estresse ao longo da semana pode ter contribuído para o AVC.