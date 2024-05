Influencer convence o mundo a ler Machado de Assis: "Nada vai se comparar a isso"

“Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas”, assim começa o livro Memórias póstumas de Bras Cubas de Machado de Assis que encantou a influenciar de literatura do TikTok Courtney Henning. Ela viralizou ao começar um projeto de ler um livro de cada país do mundo em ordem alfabética. O Reading Around the World colocou a tiktoker em contato com Brás Cubas, que Courtney adorou, o que a levou a gravar um vídeo de elogios e a publicar na rede.

O conteúdo viralizou na plataforma e colocou a tradução para o inglês da obra brasileira em segundo lugar na lista dos mais vendidos da Amazon, na categoria de ficção latino-americana e caribenha.

O realismo de Machado de Assis encantou a influenciadora que terminou um dos vídeos dizendo que gostaria de ter tido a oportunidade de ter lido ela na escola. "Superou minhas expectativas, deveria fazer parte do cânone da literatura ocidental", contou.

“Me digam, o que eu vou fazer pelo resto da minha vida depois do livro? Tenho um monte de coisa para ler ainda, mas nada vai se comparar a isso daqui”, diz Courtney Henning.

Courtney também comenta sobre os personagem Bras Cubas, emblemático que expõe vários traços de personalidade, positivas e negativas. "Faz a gente pensar em o que disso [defeitos] tem na gente".

"Provavelmente irei lê-lo mais vezes, assim como li Orgulho e preconceito, mas agora acho que esse é o meu livro favorito", comentou. "Embora eu também ache que preciso ler mais livros de Machado de Assis".

"Gostei de toda a experiência"

"São memórias, você sabe que ele está morto desde o início e ele é apenas um personagem", explicou durante o vídeo.

Os dois vídeos feitos por ela sobre Memórias Póstumas somam mais de 800 mil visualizações no Tik Tok. No X (antigo Twitter), um post com o vídeo de Courtney, compartilhado por um brasileiro, alcançou mais de 90 mil curtidas.

Nos comentários, brasileiros recomendam mais autores para a escritora, entre eles Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Carolina de Jesus, entre outros.

"Bravo Brasil"

A influenciadora ainda demonstrou entusiasmo em aprender português para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas original. “Eu não consigo nem imaginar o quão bom isso é em português. Então agora, no meio do meu projeto de ler ao redor mundo, eu tenho outra tarefa que é aprender português.

Por fim, a influenciadora diz que está “indignada”, porque será impossível encontrar qualquer livro parecido no mundo.

#booktok ? original sound - Courtney Henning Novak @courtneyhenningnovak I have a hundred pages left of The Posthumous Memoirs of Bras Cubas by Machado de Assis and this is already my favorite book. End of discussion. I do not care if the last hundred pages is just the word “banana” printed 10,000 times. Best. Book. EVER. #readaroundtheworld