Andrea Bocelli encanta público em show emocionante em Brasília

O tenor italiano Andrea Bocelli se apresentou na Arena BRB, em Brasília nesta terça-feira (21/5). O show, que contou com a participação especial de Sandy e do filho de Bocelli, Matteo, foi uma celebração dos 30 anos de carreira do cantor e reuniu os maiores clássicos de sua carreira.

Dividida em duas partes, a apresentação se iniciou com canções mais tradicionais da ópera, cantadas por Bocelli e tocadas pela Orquestra Sinfônica de São Paulo. Destaca-se também a participação da violinista americana Caroline Campbell, que mostrou talento e habilidade admiráveis. Após um intervalo de 20 minutos, o show atingiu seu auge com clássicos da música italiana, como Funiculi, Funiculà (popularizada pelo também tenor Pavarotti), além de um belo dueto com Sandy em Vivo per Lei, canção famosa de Bocelli, e uma participação eletrizante do filho Matteo.

A filha de Xororó não deixou por menos. Apesar de não conseguir alcançar notas tão altas e longas como o tenor, mostrou que tem potência vocal e fez um dueto equilibrado com o cantor. Ela em português, ele em italiano, Vivo per Lei ficou ainda mais emocionante.

Em seguida, foi a hora da segunda participação especial da noite: o filho Matteo Bocelli subiu ao palco e deixou o público de queixo caído. O jovem de 26 anos mostrou ter a mesma potência vocal do pai como tenor e também habilidade para cantar músicas melódicas, em um dueto fantástico com Bocelli em Follow Me. Matteo, que retornará ao Brasil para shows solo em outubro, gerou grande expectativa para a carreira em ascensão. Se depender de talento, não faltarão oportunidades para brilhar.

O show se encerrou após duas horas incríveis, mas ainda faltava alguma coisa. E o clássico Con te partirò? Dava para escutar o burburinho na arquibancada, aquela leve expectativa frustrada, apesar do espetáculo maravilhoso. Em um movimento inesperado, Bocelli fingiu se despedir para depois retornar ao centro do palco e cantar a música que talvez seja mais famosa de toda a sua trajetória, junto com Sandy e os cantores de seu coro. O público gritou empolgado e cantou junto o refrão da canção romântica, que fala sobre conhecer o mundo com a pessoa amada.

Agora sim parecia que o show tinha acabado. Mas Bocelli retornou de novo e cantou mais uma canção. Fim! Ou não. Por uma terceira vez, o tenor voltou com Matteo, dessa vez para cantar a versão que fez em parceria com Ed Sheeran de Perfect. As pessoas mais jovens da plateia foram ao delírio. E, finalmente (mas não sem dor no coração), o show se encerrou.

A participação de Bocelli por Brasília, apesar de rápida, pois este foi o único show na capital federal, foi incrível, como o esperado. Não é a toa que o tenor cantou com Michael Jackson em 1995, encheu o Central Park em 2011 e participou do Jubileu de Platina da Rainha Elisabeth, em 2022. É um talento único e, apesar dos 30 anos de carreira, ainda surpreendente.