"XDefiant": Novo jogo da Ubisoft é lançado gratuitamente

A Ubisoft acaba de lançar XDefiant, um shooter crossover entre todas as suas franquias, que têm facções inspiradas no catálogo de jogos da empresa. O FPS arena foi desenvolvido pela Ubisoft San Francisco e publicado pela Ubisoft. O game foca num combate de 6v6, possibilitando partidas ranqueadas e não ranqueadas.

Mapas e personagens

Os mapas também tem o esmero de refletir os maiores personagens do selo Ubisoft. (foto: Reprodução/Ubisoft)

Além das facções, todos os mapas disponíveis em XDefiant também são inspirados pelas maiores franquias da Ubisoft. Todos os usuários podem aproveitar oficialmente o conteúdo de pré-temporada do jogo, incluindo:

14 mapas inspirados em outros jogos da Ubisoft

5 facções inspiradas em outras franquias da Ubisoft (com mais uma podendo ser desbloqueada ou adquirida)

24 armas

44 acessórios

5 dispositivos

Os jogadores podem escolher entre uma das cinco facções inspiradas em franquias da Ubisoft: The Cleaners (The Division), Libertad (Far Cry 6), Echelon (Splinter Cell), DedSec (Watch Dogs 2) e Phantoms (Ghost Recon Phantoms). Cada uma conta com três personagens, que podem ser desbloqueados conforme o progresso nas missões do jogo.

Modos

Jogo terá dois modos principais que se dividem em jeitos diferentes de se jogar. (foto: Reprodução/Ubisoft)

Os jogadores podem se enfrentar em partidas de dois modos de jogo: Arena e Linear. Existem três tipos de partidas no estilo Arena:

Domination: em que as equipes lutam para controlar três zonas fixas.

Occupy: em que as equipes lutam para controlar uma zona que se move periodicamente pelo mapa.

HotShot: em que os jogadores lutam para conseguir o maior número de eliminações. Nesse modo, os pontos são concedidos ou negados apenas quando os jogadores coletam tags de inimigos ou aliados caídos. Além disso, o jogador que estiver com o maior número de tags se torna o HotShot e recebe uma série de melhorias de velocidade, mas, por outro lado, fica marcado no mapa para que todos possam vê-lo). No modo Linear há dois tipos de partidas disponíveis, colocando os jogadores em papéis de ataque ou de defesa. Em Zone Control, a equipe de ataque trabalha para garantir cinco zonas em uma progressão pelo mapa, enquanto os defensores devem lutar para impedi-los. Em Escort, a equipe de ataque deve levar um pacote até o seu destino final pelo mapa, enquanto os defensores tentam obstruir seu progresso e até mesmo empurrar o pacote de volta.

Após a pré-temporada, XDefiant contará com um conteúdo sazonal, que inclui uma nova facção, três mapas, três armas e muito mais. A cada temporada outros conteúdos chegam ao jogo.



XDefiant está disponível gratuitamente para download no PC (via Ubisoft Connect), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.