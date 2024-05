Carlinhos Maia revela sexo com o marido nos bastidores de emissora evangélica

Reprodução/Instagram Carlinhos Maia e Lucas Guimarães

Carlinhos Maia surpreendeu ao ter feito revelações sobre a vida íntima com o marido, Lucas Guimarães. Durante participação no programa Surubaum, exibido nesta última terça-feira (21), no YouTube, o influenciador contou que eles já transaram no banheiro de uma emissora de rádio evangélica.

Segundo ele, na época, os dois possuíam um programa, em que a maioria da grade era de constituída por programação religiosa. "Eu e o Lucas a gente tinha um programa no interior e a maior parte da grade da rádio era evangélica… A gente estava começando [a se relacionar], os nervos à flor da pele, fomos no banheiro da rádio", disse.

Apesar da confissão intimista, Carlinhos Maia afirmou que considera Lucas Guimarães "conservador" no sentido de possivelmente participar de uma suruba, mas não escondeu o desejo.

Casados desde 2019, o famoso também entregou que os dois demoraram quase cinco anos para ter a primeira relação íntima, e a demora aconteceu decorrente de questões religiosas dos dois naquela época.

