Mirella Santos revela sobre vida sexual com o marido após nascimento da filha

Mirella Santos, a Gêmea Lacração, utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (21), e fez confissões inéditas sobre a vida íntima com o marido, Gabriel Farias, o Zinho, após o nascimento da primeira filha do casal, Luna, de 3 meses.

Através da caixinha de perguntas dos Stories do Instagram, a influenciadora digital confessou sobre as relações sexuais com o surfista após a gestação. "Você e o Zinho já fizeram sexo depois da gestação?", quis saber uma seguidora. "E ‘apois’, a gente já sim, já acasalou, eu e ele. Inclusive, eu cheguei até a fazer teste de gravidez, com medo", disse.

"Eu estou fazendo um coach interrompido, estou tomando nada de remédio [para engravidar]. Quero que minha filha cresça ainda, seja muito mimada, mas fiquei nervosa com esse negócio de coach. Eu não estou com muita confiança nisso não, mas estou na fé", declarou Mirella Santos.

A irmã de Mariely Santos ainda respondeu sobre as diferenças nas partes do corpo que estavam mais escuras, em decorrência da gravidez. "O que tava meio ‘arroxicado’ [roxo] está clareando, mas o que já era ‘arroxicado’ já está, que é meio perto das beirinhas, mas não é nada que me incomode não", contou Mirella.

