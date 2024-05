Iza desabafa sobre complicações durante primeira gravidez: "Ninguém me falou nada" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Iza

Iza, que está grávida pela primeira vez, utilizou as redes sociais nesta última terça-feira (21), e surpreendeu ao confessar que está com a memória um pouco confusa durante o período da gestação.

"Ninguém me falou nada"

Através dos Stories, a cantora deu detalhes. "Gente, por que a gravidez faz isso com o ser humano? Eu falei [que é] sexta-feira no meu post e ninguém me falou nada. Hoje é claramente terça. De onde eu tirei sexta? O pior não é isso, o pior é isso aqui", disse, ao apontar para o namorado, Yuri Lima.

"Eu estou grávido também", respondeu o jogador de futebol, entre risos. "Você podia ter avisado. Estava lá atrás todo concordando", retrucou Iza. "Para mim, hoje é domingo", declarou Yuri. "Hoje está com cara de domingo, né? É que a gente fez churrasco hoje", concordou ela.

Em tempo, Iza anunciou a gravidez no último mês de abril, dias após ter sido a informação ter sido vazada pelo jornalista Leo Dias. O casal descobriu que espera uma menina, que receberá o nome de Nala, nome da personagem que ela dublou no live-action de O Rei Leão (2019).

