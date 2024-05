Netflix libera novo trailer de 'Um tira da pesada 4: Axel Foley'

O filme marca o retorno de Eddie Murphy no papel do detetive Axel Foley - (crédito: Reprodução/ Netflix)

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (23/5), o trailer do filme Um tira da pesada 4: Axel Foley. Trinta anos após o lançamento da última produção da saga, a história do detetive Axel Foley retorna ao público. Estrelado por Eddie Murphy, o longa estreia no streaming no dia 3 de julho.

Nesta sequência, a vida da filha do protagonista é ameaçada. Para acabar com a conspiração, Foley se une a um novo parceiro e aos antigos companheiros Billy Rosewood e John Taggart para acabar com uma conspiração. Além de Eddie Murphy, o elenco é composto por Taylour Paige, Joseph Gordon-Levitt, Judge Reinhold, Kevin Bacon e John Ashton.

Um tira da pesada foi uma franquia de muito sucesso nos anos 1980, com uma arrecadação total de US$ 735,5 milhões no mundo todo. A trama acompanha o policial Axel Foley, que viaja para Los Angeles para solucionar casos complicados. Escrita por Will Beall, a continuação de 2024 foi produzida por Jerry Bruckheimer, responsável pela trilogia original.