Netflix divulga trailer e data de estreia de Casamento às cegas

A Netflix divulgou o trailer da quarta temporada de Casamento às cegas no canal do Youtube oficial da plataforma. O elenco de Casamento às cegas Brasil — Uma nova chance é composto por pessoas que já foram casadas. A segunda temporada segue com Kleber Toledo e Camila Queiroz como apresentadores, porém com participantes inéditos.

O elenco é composto por pessoas que já viveram um relacionamento sério. O grupo reúne pessoas divorciadas, separadas ou que viveram um noivado que não se oficializou, à procura de um relacionamento que finalmente dê certo. O que não faltará a cada um deles é coragem para abrir o coração.

O programa propõe que solteiros e solteiras escolham a pessoa com quem gostariam de se casar sem se ver. Os pretendentes se conhecem depois que o pedido de noivado é aceito. A primeira parte estreia dia 19 de junho. A segunda estará disponível no catálogo Netflix a partir do dia 26 de junho. A terceira e última será lançada dia 3 de julho.