Prime Video divulga trailer de documentário sobre a cantora Celine Dion

I am: Celine Dion - (crédito: Reprodução Instagram / @celinedion)

A plataforma Prime Video divulgou, nesta quinta-feira (23/5), o cartaz, o trailer oficial e a data de estreia de Eu sou: Celine Dion. O documentário apresenta a luta de Celine Dion contra uma doença que alterou completamente a vida da cantora. A data de estreia está marcada para o dia 25 de junho.

Eu sou: Celine Dion tem direção da cineasta indicada ao Oscar Irene Taylor (Beware the Slenderman). O documentário mostra a batalha de Celine Dion contra a síndrome de pessoas rígidas. De acordo com o anúncio, o longa é uma carta de amor para os fãs de Celine. O documentário destaca a resiliência do espírito humano e como a música guiou a vida de Dion.