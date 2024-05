Festival baiano ‘Sangue novo’ desembarca na Caixa Cultural nesta sexta

A Caixa cultural será palco da primeira edição do festival baiano Sangue novo em Brasília. Reconhecido no circuito cultural de Salvador, com cinco edições realizadas, o evento chega à capital na sexta (24/5) e tem programação até domingo (26/5). O line-up é exclusivamente feminino, com as artistas baianas Larissa Luz, Majur, Rachel Reis e Xênia França.

Larissa Luz, ex-vocalista da banda Ara ketu, abre a sequência de shows com músicas de ritmos tradicionais negros abordando pautas antirracistas e feministas. No sábado (25/5), Majur traz o afropop e a MPB para o palco. A cantora é conhecida pela parceria com Emicida e Pabllo Vittar na música AmarElo.

No domingo, Rachel Reis mescla ritmos como o arrocha, o pagode e a eletrônica, seguida por Xênia França com jazz e samba. Os ingressos do Festival estão disponíveis na Bilheteria cultural.

Serviço

Festival Sangue novo

Sexta (24/5) e sábado (25/5) às 20h, domingo (26/5) a partir das 17h, na Caixa Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes 3/4 – Asa Sul). Ingressos na Bilheteria cultural ou na caixa a partir de R$15. Não indicado para menores de 16 anos.