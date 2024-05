CCBB Brasília tem feira de tradições goianas neste fim de semana

O CCBB Brasília realizará a feira Saberes e Sabores de Goiás, neste sábado (25/5) e no domingo (26/5), das 10h às 20h. Com entrada gratuita, o público terá a oportunidade de conhecer mais sobre as tradições goianas por meio de uma variedade de estandes de artesanato e de culinária. Além de promover a cultura do estado do Centro-Oeste, o evento busca valorizar o empreendedorismo regional.

Os visitantes poderão encontrar diversos tipos de geleias, pães, doces tradicionais e decoração. A feira também trará cosmetologia natural, com insumos do cerrado, e artesanato como tecelagens, bordados e biojoias.

Além dos estandes, ocorrerá o espetáculo Cora do rio vermelho, que leva para o palco a obra e a vida da poetisa goiana Cora Coralina. As sessões serão de sexta a domingo, às 16h, 18h e 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.bb.com.br/cultura ou na bilheteria do CCBB Brasília, com meia-entrada custando R$15, e a inteira, R$30.