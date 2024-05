Diogo Defante divulga a primeira música do seu álbum de estreia

Com mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, Diogo Defante é humorista, mas seu sonho sempre foi seguir carreira musical. A primeira música do seu álbum de estreia foi lançada nesta quinta (23/5). Gari mantém o estilo sem sentido de Defante e narra a história de um garoto que não tem respeito por quem recolhe seu lixo.

Diogo começou sua carreira musical sendo baterista da banda Let 's go por sete anos. Em 2012, iniciou seu canal no Youtube com esquetes de humor. Na última Copa do Mundo, foi correspondente da Cazé TV, fazendo uma série de reportagens. Em julho e agosto deste ano, ele vai repetir a parceria e fará a cobertura da Eurocopa e das Olimpíadas com o seu personagem Repórter Doidão.



Neste ano, ele teve um quadro fixo no Domingão com Huck e continua com seu programa gastronômico Rango brabo no canal do Podpah. Além disso, Defante é sócio-fundador da agência Skip, empresa especializada em gestão de influenciadores. Tífane, seu primeiro álbum, conta com oito faixas e será lançado dia 27 de junho. A primeira música já está disponível em todas as plataformas digitais e clipe no Youtube.