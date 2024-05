Planet hemp lança clipe gravado em fazenda de cannabis no Brasil

A música Jardineiro, do novo álbum homônimo do grupo brasileiro de rap rock Planet hemp, debate em versos a legalização da maconha no Brasil. O videoclipe lançado foi gravado em uma fazenda de plantação cannabis do país.

O clipe é ambientado na Fazenda Sofia Langenbach, o primeiro lugar do Rio de Janeiro autorizado a cultivar maconha legalmente para fins medicinais. Operando sob uma decisão judicial favorável, a fazenda é também sede da APEPI (Associação de apoio à pesquisa e pacientes de cannabis medicinal), cuja produção de medicamentos beneficia anualmente mais de 10 mil famílias.

A mensagem do refrão da música é: “jardineiro não é traficante”. Nas cenas, Marcelo D2, BNegão, Pedro Garcia, Formigão e Nobru, integrantes da banda, fazem parte do processo de cultivo, mostrando toda a etapa produtiva ao lado dos trabalhadores da fazenda.

O álbum Jardineiros é vencedor de dois prêmios do Grammy latino de 2023 e anuncia um novo capítulo da banda. Os versos falam sobre os benefícios da cannabis e propõem uma reflexão sobre a proibição do uso: “Mentes criminosas doutrinam mentes adormecidas/ Pra seguir demonizando a cannabis sativa/ Essa bendita planta/ O plano é baseado no medo e na ignorância alheia/ Semeia discórdia e planta informação errada, adulterada, esse é o esquema dos caras/ A planta é revolucionária/ Só não vê quem não enxerga/ Há mais de 10 mil anos salvando o planeta Terra.”

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel