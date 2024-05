Fresno e canal Podpah fazem live para arrecadar doações para o Sul

Nesta terça-feira (7/5), a banda gaúcha Fresno e o canal Podpah se unem para promover uma live solidária para arrecadar doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A parceria é transmitida no canal do YouTube de ambos. Lucas Silveira, na voz, Vavo, na guitarra, e Guerra, na bateria, vão receber artistas para chamar atenção para a situação no sul do país.



Participam do evento Dinho Ouro Preto, do grupo Capital Inicial, Karen Jonz, Foquinha, Júnior Lima, Esteban Tavares e Lucas Inutilismo. Outros músicos participarão da live a distância. Para a campanha, a Fresno criou uma conta com chave PIX para doações e encaminhará integralmente o valor arrecadado para instituições que já estão atuando na região. A chave PIX para doação é ajuda@fresnorock.com.br.



Formada em 1999 na capital do Rio Grande do Sul, a Fresno é uma das bandas de rock mais influentes no cenário Emo Brasileiro. O estilo musical do grupo é uma mescla entre o hard rock e o rock industrial. O trio já lançou 11 discos, que normalmente tratam de desilusões amorosas, sentimentos, superação e realizações.