Edição comemorativa de 30 anos de álbum do Oasis será lançada em agosto

A banda britânica Oasis anunciou, nesta quinta-feira (23/5), o lançamento da edição comemorativa de 30 anos do álbum de estreia Definitely maybe. Supersonic, Shakermaker e Live forever são exemplos de canções presentes na listagem de faixas do projeto. Sucesso de crítica e público, o disco foi um dos responsáveis por expandir o conceito de britpop — ou pop britânico — mundialmente. A edição de 30 anos será lançada em 30 de agosto, mesma data do lançamento oficial, em 1994.

Para além do título de “clássico instantâneo”, a edição comemorativa do álbum terá versões inéditas de músicas conhecidas da banda. Para isso, todas as 11 faixas presentes na edição padrão do disco receberam um minucioso trabalho de remasterização. Além disso, canções como o hit Sad song, presente na seleção de faixas bônus do projeto, ganhará uma versão nunca antes ouvida pelos fãs da banda. Trata-se de uma demo inédita com vocais de Liam Gallagher, vocalista do Oasis.

Entre as versões físicas produzidas para o lançamento, chamam a atenção os discos de vinil, que incluem quatro versões de cores diferentes. Um CD duplo também está entre as mídias físicas feitas especialmente para a edição de 30 anos do álbum. Sob o selo da Big Brother Recordings, Definitely maybe (30th anniversary deluxe edition) conta com gravações descartadas, feitas originalmente durante sessões no Monnow Valley Studios e no Sawmills Studios.

Veja, abaixo, a lista de faixas completa do álbum:

Volume 1

Rock ‘n’ roll star Shakermaker Live forever Up in the sky Columbia Supersonic Bring it on down Cigarettes & alcohol Digsy’s dinner Slide away Married with children

Volume 2

Rock ‘n’ roll star (Monnow Valley version) Shakermaker (Monnow Valley version) Live forever (Monnow Valley version) Up in the sky (Monnow Valley version) Columbia (Monnow Valley version) Bring it on down (Monnow Valley version) Cigarettes & alcohol (Monnow Valley version) Digsy’s dinner (Monnow Valley version) Rock ‘n’ roll star (Sawmills outtake) Up in the sky (Sawmills outtake) Columbia (Sawmills outtake) Bring it on down (Sawmills outtake) Cigarettes & alcohol (Sawmills outtake) Digsy’s dinner (Sawmills outtake) Slide away (Sawmills outtake) Sad song (Mauldeth Road West demo, Nov’ 92)