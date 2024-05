Anitta usa look sensual para andar a cavalo antes de show em Miami

Reprodução/ Instagram Anitta

Anitta trouxe uma mistura única de estilos em sua mais recente aparição, combinando seu tradicional apelo sensual com uma estética de ‘cowgirl’, que ressurgiu graças à influência de figuras do sertanejo como Ana Castela. Enquanto se prepara para levar sua turnê internacional "The Baile Funk Experience" para fora do Brasil, a cantora de "Girl From Rio" compartilhou imagens em suas redes sociais diretamente de um rancho em Miami, nos EUA.

Nos cliques publicados em seu Stories, Anitta aparece montada em um cavalo, incorporando totalmente o visual country. Com um chapéu preto, corset de couro trançado com franjas, uma calça repleta de cintos e uma bota country, a artista carioca demonstra sua versatilidade e capacidade de adotar diferentes estilos com autenticidade e charme.

A ousadia de Anitta em experimentar novas estéticas e fundir elementos culturais distintos não passou despercebida, deixando fãs e seguidores empolgados com sua abordagem única. Sua habilidade de transitar entre diferentes universos musicais e visuais continua a solidificar seu status como uma das artistas mais influentes e ecléticas da atualidade.

Com uma carreira em ascensão e um alcance global cada vez maior, Anitta continua a surpreender e cativar seu público, seja com seus hits contagiantes ou com sua presença marcante e estilo inconfundível.

Observatório dos Famosos.