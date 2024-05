Reprodução/Instagram Fábio Assunção

A Globo, que está em cartaz com No Rancho Fundo há menos de dois meses, já está em processo de pré-produção de Tutti Frutti, título provisório da próxima novela das seis, que estreia no segundo semestre deste ano.

Segundo informações da colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Fábio Assunção, que no final do ano passado oficializou o fim de seu contrato fixo com a emissora após 33 anos de serviços prestados, foi escalado como um dos protagonistas da trama assinada por Alessandra Poggi.

Os detalhes sobre o papel de Fabio Assunção em Tutti Frutti ainda não foram divulgados. Além disto, o ator aceitou o convite, mas ainda não assinou o vínculo, que passa a ser por obra, em razão da nova política insaturada pela Platinada.

Em tempo, Fábio Assunção está longe das novelas desde que esteve em Todas as Flores (2022), no Globoplay, e pôde ter sido visto na reprise de Paraíso Tropical (2007), recém concluída no Vale a Pena Ver de Novo. Na TV aberta, seu trabalho mais recente foi em Onde Nascem os Fortes (2018).

O post Fora da Globo, Fábio Assunção é escalado como protagonista de nova novela das seis foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.