Renascer: personagem que desapareceu na primeira fase da novela retorna para anunciar morte

Reprodução/Globo Quitéria (Belize Pombal)

Nos próximos capítulos de Renascer, uma personagem que desapareceu na primeira fase da novela, retornará à trama com o objetivo de anunciar uma morte. Trata-se de Quitéria (Belize Pombal), a mãe de Maria Santa (Duda Santos).

Na ocasião, a mulher aparecerá para Inácia (Edvana Carvalho) e revelará que, em breve, José Inocêncio (Marcos Palmeira) irá morrer. As informações foram divulgadas pela jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV.

Saiba como será a cena em Renascer

Quitéria surgirá inesperadamente diante de Inácia durante uma visita da doméstica à casa do Bumba. Ao cruzar a soleira da porta, Inácia será imediatamente envolvida pelo som rítmico de uma máquina de costura. Seus olhos se fixarão na figura de Quitéria, a mãe de Santinha, que estará remendando a manta do boi. Do lado de fora, o ritmo contagiante da festa se intensificará, e Quitéria abrirá um sorriso enigmático.

Inácia, fascinada e um pouco desconcertada, observará a cena com atenção. De repente, o ambiente sofrerá uma mudança abrupta: o som da máquina de costura cessará, e a música festiva lá fora também silenciará, deixando a casa em um silêncio absoluto. Nesse momento, Quitéria, que até então parecia imersa em seu trabalho, erguerá os olhos e fixará seu olhar em Inácia, dizendo com uma voz serena e segura: "Pensei que você num viesse…"

A empregada, surpresa e um tanto assustada, balbuciará em resposta: "E eu… Eu nem sei por que é que vim…", afirmará ela, visevelmente assustada. "Causa de que eu tava lhe esperâno… Pra lhe avisá que a hora de seu patrão tá se chegâno. É, tá chegâno a hora do coronézinho", falará a mãe de Maria Santa. Inácia, por sua vez, pedirá: "Num digue uma coisa dessa!".

Quitéria, no entanto, tranquilizará Inácia, dizendo que Inocêncio terá uma morte "bonita". Ela então perguntará: "E vai sê morte matada? Ou morrida?", perguntará. "Vai sê como tá escrito…", desconversará a mãe de Maria Santa. "Mais por que isso agora?", insistirá. "É assim que ele há de sarvá os minino dele…", continuará Quitéria.

O post Renascer: personagem que desapareceu na primeira fase da novela retorna para anunciar morte foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.