Ney Matogrosso revela ‘jejum’ de sexo durante namoro com Cazuza - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Ney Matogrosso abriu o coração ao relembrar o relacionamento com Cazuza, um dos maiores ícones da MPB, que faleceu em 1990, vítima de AIDs. O cantor relembrou o fim do namoro com o saudoso artista, e descreveu a complexidade na relação amorosa.

Em entrevista à revista Veja, o ‘homem com H’ relembrou o namoro intenso que tiveram. "Fui completamente apaixonado, mas era difícil conviver com os dois Cazuzas que havia nele. No lado público, se mostrava agressivo, louco, bêbado e cheirava muito pó. Já na intimidade, era o oposto. Foi uma das pessoas mais encantadoras que conheci", contou.

Ney Matogrosso deu mais detalhes inéditos da relação com Cazuza: "A relação durou três intensos meses. Uma vez, ele sumiu por quatro dias e apareceu na minha casa sujo, fedendo, com um traficante a tiracolo", disse ele, que ainda expôs uma determinada situação em que reagiu à uma atitude inesperada do então namorado.

"Discutimos, e Cazuza cuspiu em mim. Aí dei um tapa na cara dele e o mandei ir embora. Seguimos amigos, nos amando, mas sem sexo", relembrou Ney. Cazuza faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, decorrente de um choque séptico causado pelo vírus do HIV.

