Saiba detalhes da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco na Globo

Walcyr Carrasco, que está longe das telinhas desde o fim de Terra e Paixão (2023), concluída em janeiro deste ano, pode retornar em breve para a faixa das nove da Globo. Isso porque, o autor estaria com planos de desenvolver um enredo inédito.

Segundo informações do jornal O Globo, o novelista atualmente está focado no desenvolvimento de uma sequência para Êta Mundo Bom! (2016), preparado para ir ao ar no ano que vem, na faixa das seis.

O criador da história de Candinho (Sergio Guizé) trabalha em parceria com Mauro Wilson, autor de Quando Mais Vida, Melhor! (2021), que deve ajudá-lo na continuidade da obra, que possui previsão de lançamento para 2025.

Desta forma, a futura novela das nove de Walcyr Carrasco pode entrar em cena apenas em meados de 2026. Com o remake de Renascer em cartaz até setembro deste ano, virá Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, que será sucedido pela releitura do clássico Vale Tudo (1988), adaptado por Manuela Dias.

