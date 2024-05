Juliette fala sobre namoro com atleta: "Ele é gostoso"

Juliette atualmente vive um relacionamento com Kaique Cerveny há pouco mais de um ano. O namoro entre os dois, inclusive, faz maior sucesso nas redes sociais, e tornou o atleta de crossift alvo de diversos comentários e cantadas frequentes dos internautas.

"Ele é gostoso"

Em entrevista ao jornal Extra, a campeã do BBB 21 afirmou que mesmo com o assédio do público, não sente ciúmes do companheiro, pelo contrário. "Tenho zero ciúmes. Acho ele um gostoso. Adoro quando o povo acha ele lindo, maravilhoso. Acho um máximo. A minha segurança não mora nisso. Pode falar que ele é lindo, gostoso, porque ele é mesmo. Eu também sou. Ele também adora quando o povo fala as coisas de mim", disse.

Juliette, por sua vez, derreteu-se ao celebrar o atual momento o relacionamento com Kaique Cerveny. "Estou feliz. É um relacionamento saudável, uma história que merece ser contata, que não merece esconder", afirmou a cantora, que explicou o fato de ter escondido o romance no início.

"Se eu não mostrei antes, é porque eu tinha porque esconder, né? Agora estou muito confortável com tudo isso", explicou a ex-BBB.

