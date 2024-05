Gracyanne Barbosa reage a encontro com Belo e Denílson após briga na Justiça

Gracyanne Barbosa utilizou as redes sociais neste último domingo (26), e reagiu em torno do encontro inesperado entre o ex-marido, Belo e Denilson, antes do Futebol Solidário, realizado no Maracanã, em prol das vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O comentário foi feito em um post publicado no Instagram, onde mostra os dois colegas entrando em campo abraçados, e acenando para o público presente na arquibancada. Na ocasião, a musa fitness anexou três emojis batendo palma, enaltecendo a atitude do cantor, de quem se separou no último mês de abril.

Durante entrevista com o atual comentarista esportivo no Domingão com Huck, da Globo, antes do início da partida, o pagodeiro surpreendeu com a aparição ao vivo. "Domingo eu vou no Maracanã, vou jogar com o ídolo que também é meu fã", contou. "Aí, o que o Brasil queria ver", respondeu o ex-jogador de futebol.

"Na verdade, o pega pra capar nunca existiu. A última conversa nossa por telefone foi: ‘poxa, a gente deveria ter conversado antes’", acrescentou Denílson. Belo ainda deu um beijo da bochecha do amigo: "Sabe que eu te amo muito, tenho carinho", derreteu-se. "Me botaram no time esperança, que é a última que morre", brincou o ex-craque dos gramados.

Gracyanne Barbosa (Foto: Reprodução/Instagram)

