Flávia Alessandra explica motivo de ter deixado de usar aliança

Flávia Alessandra abriu o coração sobre a atual fase do relacionamento com Otaviano Costa. A atriz, que é casada com o apresentador desde 2006, comentou em torno dos rumores que costumam surgir acerca da união deles.

Em entrevista ao jornal O Globo, a artista explicou a razão pela qual eles deixaram de usar a aliança do casamento. "A gente usou no início, mas temos que tirar quando vamos gravar. Ele sempre perdia, e dava uma despesa neste início do casamento. Foram umas quatro alianças em não sei quanto tempo", disse.

"Uma hora a gente falou: ‘Quer saber, vamos deixar então a aliança. Vamos fazer uma tatuagem’. Foi quando a gente decidiu e tatuou uma coroazinha um para o outro", declarou Flávia Alessandra. Apaixonada, a atriz derreteu-se ao destacar a cumplicidade existente no relacionamento com Otaviano Costa.

"A gente brinca que o nosso relacionamento foi humor à primeira vista. Mas, além da leveza, eu acho que precisa ter um item, que é admiração. Ambos os lados precisam admirar o outro em vários setores, profissionalmente, como pai, como amigo…", disse ela, que é mãe de Olivia, de 13 anos, e de Giulia, de 24 – de sua antiga união com o falecido Marcos Paulo (1951-2012).

