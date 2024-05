Antes e depois: Bianca Bin exibe mudanças no corpo

Inimiga do sedentarismo! A atriz Bianca Bin compartilhou através de suas redes sociais no último domingo (26), um vídeo inspirador onde mostra sua rotina de exercícios físicos e as mudanças em seu corpo desde que iniciou com os novos hábitos.

A transformação não é recente: há mais de um ano, Bianca vem se dedicando intensamente a uma rotina de exercícios físicos regulares. O cenário para seus treinos é a chácara onde vive com seu marido, o também ator Sergio Guizé, localizada em Indaiatuba, no interior de São Paulo.

Nas redes sociais, Bianca utiliza sua plataforma para compartilhar essa jornada de superação e saúde, mostrando de maneira transparente sua rotina disciplinada de exercícios ao ar livre. Em uma das muitas publicações sobre o tema, ela refletiu: "A vida é sobre disciplina, constância, resiliência, insistência e muita fé".

"A atividade física reduz o estresse e sintomas de ansiedade, melhora a qualidade do sono, melhora a aprendizagem, reduz sintomas depressivos, previne e diminui a mortalidade por doenças crônicas como pressão alta e diabetes, melhora a força, equilíbrio e flexibilidade", acrescentou em outro post.

Os treinos de Bianca não se limitam a um único tipo de exercício. Ela mescla fundamentos da musculação, trabalho funcional e aeróbico, resultando em uma abordagem completa que não só esculpe seu corpo, mas também melhora sua capacidade cardiorrespiratória. Essa dedicação tem proporcionado a Bianca não apenas um corpo torneado, mas também uma notável melhoria em sua saúde e bem-estar geral.

Veja o antes e depois do corpo de Bianca Bin: