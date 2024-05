Em 2025, a Globo celebra 60 anos de história, um marco significativo para a emissora que se consolidou como uma das principais forças da televisão brasileira. Para comemorar essa data especial, a Globo aposta em uma continuação de "Êta Mundo Bom!", uma novela de grande sucesso do renomado autor Walcyr Carrasco, originalmente exibida em 2016.

A decisão de dar sequência a uma novela é rara, mas não inédita na trajetória da emissora. Um exemplo notável é "Verdades Secretas", que também ganhou uma continuação devido ao seu impacto e popularidade.

Além disso, a Globo já apresentou outras produções que, embora não fossem continuações diretas, foram sequências de histórias anteriores. Exemplos disso incluem "Novo Mundo" (2017) e sua sucessora "Nos Tempos do Imperador" (2021), que exploram períodos diferentes da história brasileira com personagens interligados.

Da mesma forma, "Mar do Sertão" (2022) abriu caminho para "No Rancho Fundo" (2024), mantendo o público engajado com narrativas que ressoam entre si. Essas iniciativas destacam a habilidade da Globo em criar universos ricos e expansivos, cativando os espectadores com novas aventuras e desdobramentos de histórias amadas.

Tudo o que sabemos sobre a continuação de Êta Mundo Bom!

Abaixo, reunimos algumas informações sobre a continuação de Êta Mundo Bom!:

A informação sobre uma possível continuação de Êta Mundo Bom! foi divulgada pela jornalista Carla Bittencout, do portal Notícias da TV, em abril de 2024.

A ideia de fazer uma sequência para a história de Candinho (Sergio Guizé) teria sido de Amauri Soares, diretor dos Estúdios Globo.

Atores como Sergio Guizé, que interpretou o protagonista Candinho, e Flávia Alessandra, que viveu a vilã Sandra, já estão em contato com a Globo para retornarem na sequência de Êta Mundo Bom!.

A sinopse de Êta Mundo Bom! 2 já está sendo desenvolvida por Walcyr Carrasco. O autor, no entanto, deve escrever a trama apenas até o capítulo 30. Após isso, Mauro Wilson, roteirista de Quanto Mais Vida, Melhor! (2021), ficará no comando da novela.

A sequência da novela de 2016 está prevista para estrear em 2025 e terá direção de Amora Mautner.