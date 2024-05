Em Portugal, Mari Gonzalez surge de biquíni e corpão impressiona

Na última sexta-feira (24/5), Mari Gonzalez, apresentadora, compartilhou nos stories uma foto de biquíni branco em meio a pedras. Além do bronzeado, ela destacou, mesmo de longe, o corpão.

Mas a beldade não está só em Portugal. A apresentadora tem circulado no país com o cantor Pipo Marques, o filho de Bell Marques, em maior clima de romance. O veterano cantor está em turnê no país e, "coincidentemente", o filho veio junto.

Mas os rumores do suposto casal não é recente. No início do mês, ambos compartilharam fotos em um luxuoso resort em Alagoas. Não chegaram a posar juntos, mas os fãs da global sacaram as movimentações "estranhas" na web.

Mari Gonzalez, ano passado, terminou um relacionamento que durou anos com o também ex-BBB Jonas Sulzbach. Eles estavam montando uma mansão quando anunciaram o término.

O post Em Portugal, Mari Gonzalez surge de biquíni em meio a pedras e corpão impressiona foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.