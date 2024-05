Funn Festival começa nesta sexta-feira (10/5) com festa de ritmos

A banda Paralamas do Sucesso é uma das principais atrações do Funn Festival - (crédito: Maurício Valadares)

Nesta sexta-feira (10/5), um dos festivais de mais ampla diversidade volta a alegrar os fins de semana de Brasília. O Funn Festival abre a programação exaltando o rock nacional com Os Paralamas do Sucesso, Frejat e Humberto Gessinger. No sábado (11/5), a line up se diversifica com Thiaguinho, KVSH e Fica Comigo. O evento será realizado nos finais de semana de maio e junho, com 45 atrações nacionais e uma internacional.

Como ocorre todo ano, o festival será no Parque da Cidade e, para além dos shows, conta com espaços de lazer e gastronomia, como restaurantes e atividades para crianças, roda gigante montados no Estacionamento 9 do parque.

A banda Paralamas do Sucesso, atração principal de sexta, apresentará o show Paralamas Clássicos, celebrando os 40 anos da banda. "Vamos tocar as mais clássicas dos Paralamas, os maiores sucessos, que todo mundo espera. Estamos em clima de festejo", promete Bi Ribeiro, baixista do grupo.

A banda exalta a diversidade de ritmos e cantores do festival: "A gente gosta muito desse tipo de evento, porque temos a oportunidade de assistir outros artistas que, como a gente está trabalhando também, é difícil você ver no palco. Além disso, é uma oportunidade de encontrar amigos que não vemos frequentemente".

O sábado(11/5) será com uma mistura de gêneros com KVSH, Fica Comigo e Thiaguinho. Os jovens do Fica Comigo fazem uma das festas mais aclamadas pelo público do Rio de Janeiro e se sentem em casa em Brasília. "Brasília é como se fosse nossa segunda casa. Foi nosso primeiro evento fora do Rio. Fizemos um DVD ano passado gravado aqui também, pelo fato de Brasília sempre ter nos recebido muito bem", disse o vocalista Delão.

O palco do festival terá diversos artistas de samba e pagode durante os meses da programação, como Péricles, Raça Negra, Belo e o próprio Thiaguinho. Perguntado sobre a sensação de dividir o espetáculo com artistas que sempre estiveram no repertório da festa Fica Comigo, Delão responde: "Nos ver num line com artistas grandes, que homenageamos, como o Thiaguinho e tantos outros que sempre estiveram presentes no nosso repertório, é zerar o jogo para nós. Atingimos nosso maior objetivo, é a realização de um sonho dividir o palco com pessoas que sou fã".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço

Funn Festival

Nesta sexta-feira (110/5) e sábado (11/5), a partir das 18h, no Estacionamento 9 do Parque da Cidade. Ingressos: a partir de R$ 147 (meia-entrada solidária) taxa do Ingresse. Evento não indicado para menores de 16 anos.