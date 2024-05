Gustavo Reiz é dispensado da Globo após fracasso de "Fuzuê"

Gustavo Reiz teve seu contrato finalizado na Globo e foi dispensado, dois meses após ter concluído suas atividades com a novela Fuzuê (2023).

O autor, responsável pela trama de menor audiência na faixa das sete de toda sua história, havia feito a estreia na emissora carioca sob altas expectativas, mas o resultado não foi bem sucedido como era esperado.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal R7, Gustavo Reiz está de saída da Globo, e seguindo a linha da nova política de contratação da emissora, também passa a assinar projetos por obra certa. Vale lembrar que, além dele, outros novelistas com uma passagem de longa data na Platinada, também perderam o vínculo fixo.

Em atividade desde 2005, Gustavo Reiz possui passagens em outra emissoras como o SBT, com a novela Os Ricos Também Choram (2005), e na Record, onde emplacou outras obras como: Dona Xepa (2013), Escrava Mãe (2016) e Belaventura (2017).

