Teatro do Sesi em Taguatinga recebe 3º Festival Brasília em Dança

O teatro Yara Amaral do Sesi, em Taguatinga, será palco da terceira edição do Festival Brasília em Dança, que reunirá mais de 900 bailarinos em apresentações competitivas de balé clássico de repertório, balé clássico, estilo livre, contemporâneo, jazz, street dance, sapateado e popular, nas categorias solo, duo, trio e conjunto. As apresentações ocorrerão entre os dias 30 de maio e 2 de junho. O evento tem a intenção de promover o intercâmbio entre bailarinos, professores, mestres, jurados, coreógrafos e grande público. Serão mais de 25 horas de atividade. Além das apresentações, haverá fóruns e workshops.

“O Brasília em Dança nasceu com o foco de fomentar e aquecer o cenário artístico da capital, visto que hoje não temos muitos festivais competitivos de dança na cidade. Queremos proporcionar aos grupos culturais, escolas e institutos maiores oportunidades de apresentarem seus trabalhos”, explica Bruno Alves, diretor e organizador do festival.

As competições irão contemplar várias categorias de dança. (foto: Carlos Aguiar / Festival Brasília em Dança )

A banca avaliadora será composta por jurados renomados no universo da dança, vindos de diversas cidades do Brasil. Serão eles: Luís Rúben (cubano vivendo em Pernambuco), Anna Koblova (russa, residente em Joinville - SC), William Almeida (Joinville - SC), Eliane Fetzer (Curitiba - PR), Jhean Allex (SP), Jefferson Félix (SP), Renata Matsuo (SP), Mare Rela (GO), Renato Fernandes (DF), Lucas Emanu (DF) e Samantha Lemes (DF).

Confira a programação completa

30/5 - Quinta-feira

14h - Sessão 1: Balé Clássico de Repertório (todas as categorias)

19h - Sessão 2: Estilo Livre (feminino e masculino, todas as categorias)

31/5 - Sexta-feira

13h - Sessão 3: Dança Contemporânea e Jazz - solos, duos, trios e conjuntos (infantil, infanto-juvenil e juvenil)

18h30 - Sessão 4: Estilo Livre (duos, trios e conjuntos) e Clássico Livre / Neoclássico (solos, duos, trios e conjuntos) nas categorias adulto, avançado e master.

01/06 - Sábado

13h - Sessão 5: Estilo Livre - duos, trios e conjuntos (infantil, infanto-juvenil e juvenil)

18h30 - Sessão 6: Dança Contemporânea - solos, duos, trios (adulto, avançado e master)

18h30 - Sessão 6:* Jazz - solos, duos, trios (adulto, avançado e master)

02/6 - Domingo

8h - Sessão 7

Dança Contemporânea - conjuntos (adulto, avançado e master)

Jazz - conjuntos (adulto, avançado e master)

Danças Populares (todas as categorias)

Danças Urbanas (todas as categorias)

Sapateado (todas as categorias)

O teatro Yara Amaral está localizado na Quadra Industrial 12 do Setor F Norte de Taguatinga. (foto: Carlos Aguiar / Festival Brasília em Dança )

O teatro Yara Amaral está localizado na Quadra Industrial 12 do Setor F Norte de Taguatinga. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada mediante apresentação da carteirinha ou doação de 1 kg de alimento não perecível). Mais informações podem ser adquiridas no Instagram @brasiliaemdanca ou através do número (61) 9 8157-4416.

Serviço

III Festival Brasília em Dança, no Teatro Yara Amaral, na QI 12 do Setor F Norte, em Taguatinga. Horários diversos. Ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada com carteirinha ou doação de 1 kg de alimento não perecível).