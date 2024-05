Maitê Proença revela experiência com brinquedo íntimo: "Fiquei com medo"

Maitê Proença revela experiência com brinquedo íntimo grande e grosso: "Fiquei com medo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Maitê Proença surpreendeu ao ter revelado detalhes sobre uma experiência inusitada durante viagem ao exterior, em que decidiu fazer compras em um sex shop. A confissão foi feita no programa Que História É Essa, Porchat?, do GNT, exibido nesta última terça-feira (28/5).

"Tinha de tudo! Bonecas infláveis, roupa de enfermeira, calcinha rendada com buraquinho no meio… aquilo intimida um pouco, aquela quantidade de coisa", disse a atriz veterana, que entregou seu interesse pela área de vibradores presentes no local.

"Eu me entusiasmei por um. Deu match!", contou Maitê Proença. A atriz, então, contou que comprou um item. "Peguei, comprei aquele negócio. O cara botou dentro da caixa, levei pro Brasil e nem abri, fiquei com medo da alfândega. Quando eu cheguei em casa que eu abri aquela coisa… sabe, eu sou uma pessoa pequena! Não ia dar!", explicou, aos risos.

Maitê Proença, então, relatou as dificuldades em fazer proveito do brinquedo sexual, e para desapegar do item, utilizou uma data comemorativa para presentar uma amiga. "Era Natal. Embrulhei ele, estava limpinho, pouco uso. [Peguei] papel celofane, botei numa caixa com laço e mandei pra uma amiga minha com um cartão escrito: ‘seu peru de Natal!’. Mandei entregar na casa dela", relembrou.