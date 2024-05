Marina Mara realiza oficina de poesia na livraria Circulares

A escritora brasiliense Marina Mara oferece uma oficina de poesia seguida de um sarau de lançamento de um livro digital na livraria Circulares. Conduzido pela autora, o trabalho conjunto visa superar a timidez e outras travas literárias para alcançar o autoconhecimento e a escrita criativa.

Programada para ocorrer em sábados de julho, a oficina requer um investimento de R$ 300 dos interessados. Os encontros serão divididos em três aulas poéticas e, por fim, o sarau com a publicação dos textos produzidos durante as reuniões.

As oficinas da escritora percorrem o Brasil a convite do projeto SESC Arte da palavra desde 2010. Com o encerramento do evento, os participantes receberão como material didático o livro Profissão Poeta — um guia prático e amoroso sobre viver de poesia, de Marina Mara, e um certificado.

A razão do projeto de Marina se resume à frase “A arte existe porque a vida não basta”, de Ferreira Gullar. Desde muito nova, ela descobriu a poesia como uma boia salva-vidas em meio ao maremoto que é viver. “Após essa descoberta, tive o ímpeto de espalhar poesia pelo mundo, para melhorar a vida das pessoas assim como melhorei a minha”, diz.

Além de técnicas de escrita criativa e autoconhecimento, a autora utiliza a escuta ativa e afetiva com os participantes. “Muitas vezes nem é timidez, é uma reação a um mundo que não se interessa em nos escutar, aí vamos calando nossa expressão. É incrível como um olhar atento e um coração aberto têm o poder de destravar a criatividade das pessoas”, ressalta.

Ministrando oficinas literárias pelo Brasil durante 14 anos, Marina teve a alegria de comprovar o poder transformador da poesia na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas lançaram livros e se assumiram como artistas “Há dez anos, Paula Passos participou de uma oficina poética que fiz em Taguatinga. Já na primeira aula pensou em desistir, achava que o tempo dela já havia passado por conta da idade. Eu prometi que nunca ia faltar palco para ela pisar. Após esse empoderamento poético, Paula fez vários filmes, peças e até foi estrela do especial de Natal da Globo. Ela me agradece até hoje pelo empurrãozinho poético em sua carreira”, Marina conta.

Serviço

Oficina de poesia com Marina Mara

Nos dias 6, 13 e 20 de julho (sábados) e dia 27 de julho (sarau de encerramento), das 17h às 19h, na livraria Circulares (113 norte). Inscrições: R$300

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel