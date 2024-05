Ex-affair confessa que teria filhos com Gracyanne: "Imagina a genética"

Gilson de Oliveira, que viveu affair com Gracyanne Barbosa, abriu o jogo sobre a possibilidade de se envolver novamente com a musa fitness, após ter sido apontado como amante e pivô para o fim do casamento dela com o cantor Belo, anunciado no último mês de abril.

Através dos Stories do Instagram, por meio da caixinha de perguntas, o ex-personal trainer respondeu ao ter sido questionado por um internauta sobre o assunto, e entregou que até mesmo teria filhos com ela .

"Imagina a genética"

"Claro que ficaria! Agora que sei que ela quer ter filho, até ia propor que tivéssemos um. Imagina a genética da criança, um monstrinho, cheio de músculos, saudável", disparou o ex-affair de Gracyanne Barbosa. Gilson de Oliveira, por sua vez, ainda esclareceu os rumores de que abriria uma conta em plataforma de conteúdo adulto.

"Essa é uma das perguntas que mais tenho recebido. Tenho que avaliar os prós e contras, mas se rolar uma collab com as plataformas, vai que…", afirmou o ex-personal de Gracyanne Barbosa.

