Gracyanne admite envolvimento com personal e detalha relação

Gracyanne Barbosa falou pela primeira vez sobre sua separação e os rumores de infidelidade com Gilson de Oliveira, apontado como pivô do término com o cantor Belo, em entrevista ao PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, nesta quarta-feira (8).

A musa fitness admitiu o envolvimento com Gilson, mas esclareceu que já estava separada quando isso aconteceu. "Ele não era meu personal. Ele era meu amigo na academia e foi um momento de carência, eu precisava de um cuidado. Como a gente estava brigado, acho que ele também conheceu outras pessoas, mas não fui atrás", revelou Gracyanne.

No entanto, ela diz entender que não foi infiel na relação, mas disse que foi um erro. "As pessoas falam que foi traição, mas para mim e para ele não foi. A gente conversou sobre isso. Acho que foi errado, porque eu ainda estava casada. Me arrependo muito, não teria feito [isso se fosse hoje]. Mesmo estando brigados, eu o magoei”, completa.

A influenciadora contou que a crise no relacionamento começou no ano passado, devido ao distanciamento de Belo pela rotina intensa de trabalho. “Quando vi que ele estava se afastando… não acredito que foi por falta de amor, a relação vai se desgastando mesmo, muita coisa [acontecendo], muita gente morando em casa e, às vezes, ao invés de conversar coisas nossas, a gente estava resolvendo problemas dos outros”, comentou Gracyanne, visivelmente emocionada.

Além disso, a ex-dançarina disse que o casal estava disposto a reatar o casamento, mas a exposição da mídia mudou tudo. Gracyanne afirmou que ainda ama Belo e disse estar aberta a uma possível reconciliação, ressaltando que a decisão não depende apenas dela.