Birosca será palco do Baile do Ramemes nesta sexta-feira (31/5)

O Baile do Ramemes chega à Birosca do Conic nesta sexta-feira (31/5), a partir das 22h. A noite contará com apresentações variadas de DJs brasilienses entre o funk e o eletrônico até o sol nascer.

O repertório do evento conta com o DJ Ramemes, que dá nome à festa, DJ Lobinho, Ella, Sykors, Marceline, Jaca Beats, Klap e Coletivo fluxo. A DJ Marceline fechará os sets com chave de ouro, sendo a última dos artistas a tocar. Em entrevista ao Correio, ela afirma que a Birosca é um espaço acolhedor para os artistas da cena da cidade.





Marceline tem no repertório um pouco de cada estilo musical e decide a direção do set que irá montar de acordo com a proposta do evento. “Nesse Baile trarei uma surpresinha. Como me colocaram pra tocar às 5h da manhã, vou fazer algo completamente novo. A galera vai escutar funk a noite inteira, eu vou dar uma variada. Podem esperar uma mistura de trance, funk e eletrônica”, avisa.

Depois de dois anos de estudos autônomos, a DJ consegue aos poucos conquistar um espaço na cena musical brasiliense. Sua primeira apresentação foi em 2022 na festa Vapor, na qual produtores da cidade tiveram contato com seu trabalho e começaram a chamá-la para outros eventos.

Com apresentações dançantes e animadas até as 6h da manhã, o Baile do Ramemes espera o público de Brasília com uma mistura surpreendente de vertentes da música eletrônica.

Serviço

Baile do Ramemes

Nesta sexta-feira (31/5), das 22h às 6h, no Birosca do Conic. Ingressos: a partir de R$50, no Shotgun

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel