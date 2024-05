Após briga com Piovani, Neymar chama Diogo Defante de "Otário", mas apaga post

Após discutir com a atriz Luana Piovani nas redes sociais, o jogador de futebol Neymar também criticou o humorista Diogo Defante, o chamando de fanfarrão e de otário, após uma postagem dele sobre a privatização das praias. A postagem foi apagada minutos depois.

Tudo começou na quinta-feira (30/5), quando Luana Piovani criticou o fato de Neymar ter se manifestado a favor da PEC que quer privatizar as praias, tema que voltou a ser discutido no Senado Federal nesta semana. A atriz teceu duras críticas ao jogador e falou do caráter dele como pai e como pessoa.

O assunto voltou a render nesta sexta-feira (31/5), com novas trocas de farpas entre Luana e Neymar sobre o assunto. Contudo, um terceiro personagem entrou na história. O humorista Diogo Defante fez uma postagem onde ironiza a PEC da Privatização das Praias. Ele escreveu: "Privatiza a cabeça do meu p**", no X, antigo Twitter.

Ele não citou Neymar na postagem, mas o jogador não gostou do comentário. Assim, ele escreveu um longo texto nos stories do Instagram criticando Defante.

"Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi superbem recebido, assistiu a filme na minha casa, brincou. Conheceu minha intimidade com minha família e amigos e, quase todo programa, me liga para ganhar ibope. FANFARRÃO, OTÁRIO", afirmou.

A postagem, entretanto, foi apagada poucos minutos depois.