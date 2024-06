Larissa Bocchino é uma flor mineira que desabrocha no sertão nordestino

O Brasil ganhou, desde abril, uma nova "namoradinha". Trata-se da intérprete da apaixonada Quinota, uma menina ingênua, que acredita no amor à primeira vista, que vive no sertão, em um local árido e precário chamado Lasca Fogo, se apaixona por um jovem sedutor da cidade grande, a família o obriga a se casar, mas ele desiste, estilhaçando o coração da jovem. Para o papel dessa típica mocinha de novela das seis — no caso, No Rancho Fundo, de Mário Teixeira, no ar na TV Globo —, foi escalada uma atriz jovem e estreante em novelas, mas que reúne em si toda a meiguice e a força que a personagem exige.

No Rancho Fundo marca o lançamento de Larissa Bocchino, 26 anos, para o grande público. "É muito gratificante estar nessa novela. Eu me sinto honrada em começar um trabalho, minha primeira novela, com uma equipe tão unida. Está sendo uma escola", admitiu a mineira de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, em entrevista, à época do lançamento da produção. E acrescentou: "Acho que o fato de fazer a primeira novela já é um encantamento por si só. Quando você estuda teatro, você quer ser reconhecida de alguma forma".

Larissa enaltece o romantismo, a pureza e a força de Quinota, comparando a jovem sertaneja à Julieta, do clássico de William Shakespeare. "Ela é doce, tem esse drama do amor idealizado que precisa vencer obstáculos, mas é íntegra em relação ao que sente, e tem muita atitude, uma forma dela de colocar sua opinião como valor", defendeu a atriz, que encontra na personagem um reflexo da menina que ela própria, Larissa, foi um dia. "Eu fui uma adolescente muito romântica e teimosa", lembrou a jovem, que é taurina com ascendente em Escorpião e também tem formação como musicista, tendo estudado piano, canto e musicalização.

Na novela, Quinota sofre uma desilusão com Marcelo Gouveia (o don juan vivido por José Loreto), mas encontra o amor verdadeiro em Artur Ariosto (o bom moço defendido por Tulio Starling) e vai batalhar por ele. "Estamos construindo essa relação, que é muito humana. Tem a questão da fábula e o amor romântico, mas estamos humanizando esses personagens e criando uma identificação maior com o público", explicou.

Em No Rancho Fundo, Larissa Bocchino contracena com Andrea Beltrão e Alexandre Nero (foto: Globo/Fabio Rocha)

Uma nova estrela

É preciso destacar que o talento exportado por Minas Gerais não é bem uma novata. Quinota lança a jovem atriz ao estrelato, a ponto de subir seu número de seguidores para mais de 300 mil e ser reconhecida nas ruas, mas, com formação em teatro universitário e letras (português/italiano) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Larissa Bocchino estuda artes cênicas desde os 11 anos de idade, começou a trabalhar aos 16 e é dona de um currículo considerável.

No cinema, o nome de Larissa consta nos créditos do longa-metragem As aventuras de Poliana, que estreou nos cinemas brasileiros no final do ano passado. Antes, porém, esteve em Azulscuro, curta-metragem que foi premiado pelo júri popular no Fantaspoa. Ela protagonizou o curta Teoria sobre um planeta estranho, dirigido por Marco Antônio Pereira e vencedor de dois prêmios Kikito no Festival de Gramado, em 2019, e que também rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cinema Cine Jabó. Depois, a atriz retornou a Gramado por conta do filme A última vez que ouvi Deus chorar. Além disso, escreveu peça de teatro e dirigiu um curta.

A revelação para a televisão se deu em junho de 2022, em um concurso chamado Uma nova estrela para o Brasil, no extinto programa Faustão na Band. A competição era para um papel na novela Segundas intenções, da então HBO Max. Larissa foi uma das vencedoras, porém, não entrou para o elenco da produção (que se tornou Beleza fatal após alguns adiamentos). Mas sua carreira no audiovisual não ficou a ver navios.

Larissa Bocchino, atriz (foto: MARCELO FAUSTINI/DIVULGAÇÃO)

Em 2023, tudo aconteceu. Larissa fez parte, no streaming, do elenco das séries Vidas bandidas, da Star+, ainda inédita, em que será irmã de Juliana Paes, e DNA do crime, de Heitor Dhalia, disponível na Netflix. Mas o ponto de virada veio quando gravou, nesse mesmo ano, a novela Guerreiros do sol. "Nessa releitura de Maria Bonita e Lampião, pude interpretar a dona de uma birosca que abriga o bando de Lampião em alguns momentos da trama e, a partir disso, outras situações se desenvolvem. Foi muito especial contracenar com grandes atores e atrizes que estão na produção e poder ter participado desse trabalho. Estou ansiosa pra ver o resultado", afirmou a atriz à Revista.

Na história assinada por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção de Rogério Gomes, a mineira viveu Ivonete, e contracenou, pela segunda vez, com Tomás de Aquino, que está no elenco de Vidas bandidas, e com Alexandre Nero, que faria seu pai em No Rancho Fundo. Também ambientada no sertão nordestino, a produção para o Globoplay revisita a história do cangaço e tem previsão de estreia para 2025.

Antes mesmo que esse trabalho fosse exibido ao público, Larissa Bocchino subiu um importante degrau em sua carreira, sendo escolhida para protagonizar a atual novela das 18h. E, pelo que o Brasil tem visto e aprovado, essa escada tem tudo para levá-la ainda mais alto.