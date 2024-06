Bibi Ferreira recebe homenagem do Google no dia que faria 102 anos

Bibi Ferreira recebeu uma homenagem do Google neste sábado, 1º, dia em que completaria 102 anos de idade - a atriz morreu em fevereiro de 2019, aos 96.

O site de buscas publicou um desenho da artista em seu "doodle", espaço que diariamente muda para destacar alguém ou algo de relevância na sociedade ou datas especiais. "Celebrando a arte de Bibi Ferreira, considerada um dos maiores talentos do teatro brasileiro", destaca o texto da plataforma.

Bibi Ferreira passou ao largo de todos os movimentos teatrais que fizeram ferver a cena entre 1940 e 1970 no Brasil - Teatro Brasileiro de Comédia, Arena, Oficina entre eles.

Disciplinada, costumava se orgulhar de sua vida monástica. Jamais fumou ou bebeu, fazia ginástica diariamente desde muito jovem, dormia muito e tinha horror ao sol, dizia que prejudicava a voz por secar as mucosas.

Aos 95 anos, fez sua turnê de despedida com Bibi - Por Toda Minha Vida, espetáculo só com músicas brasileiras. Com 96, morreu em seu apartamento no bairro carioca do Flamengo, no dia 13 de fevereiro de 2019, de parada cardíaca.