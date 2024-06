Milionário, da dupla com José Rico, se pronuncia após sair da UTI

Milionário, da dupla com José Rico, se pronuncia após alta hospitalar e diz que está bem de saúde - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

O cantor Milionário da dupla 'Milionário e José Rico' se pronunciou nas redes sociais pela primeira vez após sair da UTI, há pouco mais de uma semana.

No vídeo publicado no Instagram, o cantor, de 84 anos, diz que está bem, cantando muito e desmente boatos de que teria morrido. "Estou passando por aqui pra dizer para vocês que estou muito bem. Tô com saúde, graças a Deus. É notícia falsa, viu? Tô vivo e cantando muito", afirma o cantor nas redes sociais.

No dia 21 de maio o cantor sofreu um AVC Isquêmico, após passar por um stresse traumático em função da morte de uma pessoa querida. Milionário ficou internado na UTI do Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto e teve alta na mesma semana.

Desde então, o cantor manteve o silêncio nas redes sociais, o que despertou boatos sobre seu estado de saúde.

Veja vídeo:

Antes da internação, o cantor publicou uma emocionante mensagem de despedida para a ex-deputada federal Amália Barros, que morreu aos 39 anos, maio após complicações no tratamento contra um nódulo no pâncreas.

"Te vi crescer Amália, primeiro você de tornou uma das primeiras amigas da Joana e ao decorrer desses quase 40 anos, se tornou minha filha também. Eu te levei pros palcos e te ensinei a gostar de sertanejo e você me levou pro seu livro, quando eu também me tornei monocular.

Amália, obrigado por tanto"

Segundo a prefeitura de Guaraqueçaba, no Paraná, Amália Barros foi assessora de imprensa da dupla Milionário e José Rico.

A dupla, formada no começo dos anos 70, se tornou referência na música sertaneja e ficou conhecida "gargantas de ouro". Entre os maiores sucessos da carreira de Milionário e José Rico estão "Estrada da vida", "Amor dividido", "O tropeiro", "A carta" e "Viver a vida".

José Rico morreu em 2015, aos 68 anos por insuficiência do miocárdio, seguido de parada cardíaca.