Whindersson faz desabafo sobre depressão e promete expor culpados: "Doa a quem doer"

Neste domingo (2/6), o humorista Whindersson Nunes desabafou sobre a própria saúde mental em seu perfil da rede social X (antigo Twitter). No texto, publicado no início da tarde, o artista afirmou que vários fatores contribuíram para que ele tivesse depressão. "Mas eu sei de pessoas traindo pessoas, comprando coisas horríveis, coisas assim, que culminaram numa depressão terrível depois de uma viagem e ver um lado nojento do mundo”, escreveu.

Ele ainda afirmou que deve fazer um grande relato na rede social neste domingo (2), às 20h, e que após isso uma grande discussão sobre o assunto deve ser levantada. “E doa a quem doer, vamos ter umas famílias acabadas, e um caos terrível”, disse.

“E vamos ver quem está do lado de quê, se alguém está preocupado com algo, quem é hipócrita, quem mentiu, eu sou dono de uma das maiores empresas de publicidade desse país, graças a deus conquistei, e dentro dela, com democracia, eu tento mudar as coisas, sempre dizendo que todos tem que votar, sempre levantando o equilíbrio. Eu sei de informações sobre alguns de seus ídolos, sei dos passos de alguns, isso não é uma delação. Seria antiético, eu não sou um dono de empresa nojento”, afirmou na publicação.