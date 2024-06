Projeto Encontro de Gerações encerra atividades com show nesta terça

O projeto Encontro de Gerações encerra nesta terça-feira (4/6) o ciclo de apresentações da edição deste ano. A iniciativa reunirá os veteranos do grupo Poetas do Samba e os jovens da Orquestra de Cavaquinhos de Brasília para apresentações musicais e rodas de conversa a partir das 14h, na Associação de Idosos de Ceilândia. A entrada é franca.

Com o objetivo de estimular a troca de experiência intergeracional e promover uma reflexão sobre a violência contra idosos, o projeto, desde abril, passou por oito regiões administrativas do DF. As ações foram realizadas em Centros de Convivência de Idosos, escolas e espaços públicos da capital federal. A idealizadora e coordenadora do Encontro de Gerações, Ester Braga, afirma, em nota, que o foco da ação é debater sobre direitos humanos e cidadania: “A ideia é que a gente, além da música, leve para os jovens a valorização da pessoa mais velha. E, para os mais velhos, mostrar que a idade não te paralisa. É preciso ter autonomia e conhecer os seus direitos”.

Segundo dados do levantamento realizado pelo Tribunal de Justiça do DF, no ano passado, foram denunciados mais de três mil crimes contra idosos. O relatório aponta também que, entre 2020 e 2023, 54% dos agressores de pessoas idosas em Brasília eram filhos das vítimas. Em 2022, a residência era o local mais comum de violências, com 53% dos casos.