Advogado piauiense Mardson Soares lança livro no Beirute da Asa Sul

O Bar Beirute da 109 Sul receberá, na quarta-feira (5/6), a partir das 19h30, o lançamento do livro Vai o vento em todo agora. Escrita pelo advogado e escritor Mardson Soares, a coletânea de poemas conta a participação de Roberto Medina, no prefácio, e de Leonardo Almeida Filho, na orelha. A obra será vendida pela editora mineira Caravana.

O texto explora temas da natureza, como lua e sol, e do ser humano, como amor, fé, vida e morte. O autor investe na estética da poesia contemporânea e na sinestesia com versos que evocam os sentidos do corpo. O livro busca, a partir da dicção, deixar fluir os sentimentos remotos do leitor, despertando tempestades na calmaria interna.

Nascido no Piauí, Mardson Soares veio para a capital federal para fazer faculdade de Direito. É poeta e cronista da Associação Nacional de Escritores em Brasília.