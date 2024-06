O cantor Luan Santana preocupou os fãs ao passar mal antes de um show na Divinaexpo, em Minas Gerais, no sábado (1). Ele foi levado ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para uma consulta. Três dias após o incidente, a assessoria do sertanejo confirmou que ele retornará aos palcos ainda nesta semana e revelou que o diagnóstico final foi uma virose.

"Atendendo a recomendações médicas, Luan Santana encontra-se em repouso absoluto em sua casa, em Alphaville", informou a equipe do artista, acrescentando que ele retoma a agenda de shows na quinta-feira (6), no Catanduva Rodeio Show, interior de São Paulo.

Uma fonte próxima à família revelou a Quem, que já havia relatado que o cantor fez shows em Santa Catarina e no interior de São Paulo antes do ocorrido. Na sexta-feira, ele ficou de folga para repousar, mas no sábado, ao subir no jatinho, sentiu fraqueza e calafrios, com febre de 38,5ºC.

"O artista, no entanto, insistiu em honrar a agenda de shows e se apresentou em Lages (SC), na quarta-feira (29), e em Votorantim (SP), na quinta (30)", revelou a equipe. Mesmo assim, ao pousar em Divinópolis, ele voltou a sentir-se mal, o que levou a equipe a retornar para São Paulo para que ele pudesse descansar adequadamente. Luan Santana continuará sua turnê, com apresentações programadas para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, na sexta (7), e Americana, em São Paulo, no sábado (8).

O post Após passar mal, Luan Santana já tem data para voltar aos shows foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.