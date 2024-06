Com novas emoções, Divertida Mente 2 chega aos cinemas em junho

A animação ganhadora do Oscar em 2015, Divertida Mente (Pete Docter), terá uma nova sequência do filme. Estreando no dia 20 de junho, a película apresenta as novas emoções da personagem principal, Riley, agora na adolescência. Emoções como ansiedade e inveja fazem parte do novo longa infantil da Disney.



O enredo do filme mostra como as emoções que já conhecemos (raiva, tristeza, nojinho, alegria e medo), reagem com a chegada dos mais novos membros que passam a fazer parte da mente de Riley, enfrentando o desafio de conviver com eles daqui pra frente. O desafio é direcionado a alegria, que tenta a todo custo fazer com que a personagem principal continue sendo uma garota feliz, apesar do surgimento das novas emoções negativas que fazem parte da adolescência. O produtor do filme, Jonas Rivera revela: “A Alegria gosta que as coisas continuem como sempre foram. Ela é do tipo que diria ‘o último verão foi melhor de todos, não é?’. A gente sempre ri pelo fato de que terminamos o primeiro filme com a Alegria esquecendo de todas as lições que acabara de aprender”.

O filme pode ser assistido a partir de 20 de junho. Os ingressos para pré-venda já estão disponíveis neste link.