Daniela Albuquerque fala sobre diferença de idade com o marido

Daniela Albuquerque fez um balanço sobre a carreira e vida pessoal. A apresentadora, que é casada com o empresário Amilcare Dallevo, desabafou sobre como era limitada a ser conhecida apenas por ser esposa do dono da RedeTV!, na qual é contratada.

"Muita gente desfazia de mim, não sabiam de minha origem, e também por eu ser mulher do Amilcare [Dallevo]. Mas me agarrei e me dediquei a melhorar como profissional. Isso não é todo mundo que faz. Ninguém começa no auge, todo começo é difícil, ninguém está 100% pronto no começo", explicou a comandante do programa Sensacional, em entrevista ao site Heloísa Tolipan.

Daniela Albuquerque, por sua vez, descreveu como busca lidar com as críticas. "Às vezes as críticas vão mais para o lado pessoal que para o profissional, ou são para machucar e ferir, justamente diante do incômodo de me verem à frente de um programa", disse ela. A apresentadora, então, reagiu a questão do envelhecimento, e a diferença de 25 anos com o Amilcare Dallevo, com quem é casada há 17.

"Não tenho problema com idade e nem com o tempo, não me preocupo com isso. Não tenho essa questão de estar envelhecendo. Me sinto realizada, tenho uma filha de 12 anos e uma de 9, e adoro. Temos 25 anos de diferença, eu e Amilcare, e 17 anos de casados. Ainda me sinto uma menina sonhadora, divertida, e acho que a cabeça da gente é jovem", refletiu ela, aos 41 anos. "O corpo pode até mudar, e não temos como fugir disso. Aproveitar a vida e ficar atrelado a não envelhecer é uma bobagem. Acho que quando se pensa positivo, as coisas boas vêm. Preocupação envelhece", pontuou Daniela Albuquerque.

