Choro Livre Convida aposta na diversidade musical em show nesta quarta

O espetáculo faz parte do quadro Choro Livre Convida - (crédito: Reprodução)

O quadro Choro Livre Convida terá uma diversidade musical nesta quarta-feira (5/6), a partir das 19h30, no Complexo Cultural do Choro. Um violinista que deixou as orquestras sinfônicas para se dedicar à música popular, um cantor de samba que também é professor de percussão e um bandolinista revelação em Brasília são os músicos que tocarão na apresentação gratuita.

João Dias, que se apresentará no Complexo do Choro, fez parte da Orquestra Filarmônica de Brasília. Após acompanhar nomes como Ivan Lins, Hamilton de Holanda, Guilherme Arantes e Oswaldo Montenegro, optou por se dedicar exclusivamente à MPB. Atualmente, integra o quinteto brasiliense Forró Cobogó.

O segundo músico do espetáculo é George Lacerda, um dos nomes mais conhecidos do samba em Brasília. Além de cantor e compositor, ele tem dois CDs gravados e faz trilhas sonoras para cinema e teatro. Também já fez shows nos Estados Unidos e Europa.

Por último, Felipe Nunes é o novo talento musical do DF que tocará na quarta-feira (5/6). Além de intérprete do bandolim, ele é compositor e arranjador. Seu repertório percorre o choro, o samba, a MPB e o jazz. Em 2022, gravou o disco autoral Porta.