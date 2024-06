Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (4/6)

A AVENTURA DE VIVER

Data estelar: Mercúrio em trígono com Plutão em conjunção com Júpiter.

Muito bem escondida atrás dos argumentos que usas para te preocupar e te manter aparentemente prudente, quando na verdade apenas sucumbes ao medo, sem no entanto te atrever a aceitar que sentes medo, está o espírito de aventura que é a prova de que continuas vivendo e respirando, e que enquanto continues assim continuará te dando, também, uma coceira interior que só se alivia quando te lanças à aventura de viver.

Para nossa humanidade, o pior que pode acontecer é que não aconteça nada, porque assim nos frustramos por imaginar muito, enquanto ficamos curtos na ação que aproximaria a imaginação da realidade concreta.

Daqui para frente, pensa assim, por piores que sejam os resultados das ações que empreendas, ainda assim esses serão melhores do que os resultados colhidos por te abstiveres de empreender a ação.































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4): Os valores envolvidos não devem ser avaliados exclusivamente em dinheiro, porque há situações que não podem ser pagas dessa forma. As compensações reais e pertinentes hão de ser buscadas em outras fontes. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5) : Talvez pareça a você que não dará conta da demanda, mas se você adotar uma postura leve e alegre, é certeza que sobrará tempo e ainda terá condições para levar todas as contrariedades na esportiva, com bom humor.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6): O melhor de você não encontra maneira de se expressar nesta parte do caminho, e isso não há de se tornar motivo de angústia, porque logo mais, num futuro próximo, o cenário será totalmente favorável a você.

CÂNCER (nascimento entre 20/6 a 21/7): A força do grupo é imbatível, e é por isso que há tanto interesse em manter as pessoas em conflito, confrontadas, porque assim, todas divididas, elas não têm como obter os resultados que aconteceriam grupalmente.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8): Algumas coisas acontecerão mesmo que você não faça nada, porém, os resultados serão bastante frustrantes, muito diferentes daqueles que viriam a acontecer se você aproveitasse o momento e se lançasse à ação com ousadia.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9): Muitas ideias entusiasmam a alma, mas nesta parte do caminho é melhor andar com sabedoria, evitando se encantar e se regozijar tanto no prazer que isso provoca que se perca o necessário discernimento que soluciona tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10): Talvez tudo seja mesmo muita areia para seu caminhãozinho, porém, você só saberá se isso é verdade se lançando à aventura e dobrando a aposta. De acordo com o céu, você se surpreenderá dando conta de tudo e de mais ainda.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 23/11): O valor de seus amigos e inimigos fala muito de você, porque se você tem amigos desqualificados ou inimigos tontos, isso significa que você não está fazendo bem a sua parte, e se perdendo nas quebradas da vida.

SAGITÁRIO (nascimento ente 22/11 a 21/12): O momento encerra tantas possibilidades que é preciso começar a se focar em algumas e descartas outras, para evitar que sua alma se distraia com o encantamento da diversidade, perdendo o foco no que interessa.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1): Há motivos de sobra para celebrar, porém, não porque o caminho tenha sido trilhado na sua totalidade, há ainda muito para percorrer, mas porque de vez em quando é preciso saborear a vida com intensidade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2): Muita coisa está chegando ao fim e é melhor que seja assim, porque sua alma ficará livre para alçar novos voos, do tipo que levarão à aventura que faz a vida valer a pena, longe das rotinas que tanto tédio provocam.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3): Muitas coisas interessantes são, hoje em dia, apenas pensamentos, ideias que podem ser levadas pelo vento incessante do destino se não houver de sua parte iniciativas adequadas para as aproximar da realidade concreta.