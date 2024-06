'Yakuza' será adaptado para série live-action na Prime Video

A série é inspirado no primeiro jogo da série e tem como principal função apresentar a franquia fora do nicho Japão/Ásia. - (crédito: Reprodução/Amazon Studios)

O jogo que retrata a máfia japonesa produzido pela SEGA, Yakuza, vai ganhar uma adaptação em live-action no Amazon Prime Video. A série vai contar com 6 episódios, lançada em duas levas, a primeira em 24 de outubro e a segunda saindo no dia 1º de novembro.

Like a Dragon: Yakuza vai adaptar o primeiro jogo, lançado em 2005, mas parece que o roteiro se passará em dois períodos de tempo, mostrando a infância de Kiryu em 1995 e, depois, sua vida adulta em 2005. A série será dirigida por Masaharu Tae, responsável pela série da Netflix The Naked Director. Ryoma Takeuchi, conhecido por ser o Kamen Rider Drive, interpretará o personagem principal da saga, Kazuma Kiryu.

Yakuza conta a história de um dos membros da máfia japonesa, Kiryu. O protagonista foi descrito como “(Um) Guerreiro Yakuza temível e inigualável com um forte senso de justiça, dever e humanidade”. A série se destaca bastante pelo seu combate violento e diferentes tipos de luta que o protagonista possui. Takeuchi disse que a série conta com “cenas de luta intensas”.