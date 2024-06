Brasileira pode representar o Canadá no Miss Universo 2024; entenda

Raika mora no Canadá desde 2013 - (crédito: Instagram/Reprodução (@iamraikka))

A brasileira Raika Coutinho, de 36 anos, pode representar o Canadá no Miss Universo 2024. No momento, ela está na disputa do Miss Universo Canadá, cuja cerimônia ocorrerá em 28 de julho. Se Raika ganhar, ela será a segunda brasileira a representar o Canadá na competição internacional — a brasileira-canadense Mariana Valente venceu a disputa em 2009.

Raika começou a carreira de miss aos 21 anos, quando recebeu um convite de uma agência de modelos para participar do concurso Miss Globo Minas Gerais, em 2011. Ao g1, ela conta que ganhar a coroa agora significa representar o Canadá e os brasileiros.

“Eu estaria representando dois países que amo, o Brasil, onde nasci, e o Canadá, que resolvi chamar de casa. Mas também um carinho enorme de poder trazer um pouquinho de Brasil para o Canadá, tem muitos brasileiros que moram aqui e poder representar a nossa comunidade é como ganhar duas vezes", relatou. Ela se mudou para o Canadá em 2013, onde trabalha em sua própria empresa de marketing. Confira imagens da modelo:

No ano passado, a organização do Miss Universo informou que está extinta a restrição de idade do concurso. Antes, era necessário ter entre 18 e 28 anos para participar, norma que valeu por mais de 70 anos.

Para Raika, a mudança possibilita que mais mulheres se identifiquem com a Mmss. "Acredito que mulheres vêm em todas as fases, como mãe, filha, sogra e a Miss representa mulheres de todas as formas", conclui.