Wanessa Camargo detalha intimidade no namoro com Dolabella

Wanessa Camargo abriu o coração sobre a atual fase do relacionamento com Dado Dolabella, com quem se reconciliou após um rápido rompimento após ter sido expulsa do BBB 24.

Em entrevista ao jornal Extra, a cantora relembrou quando decidiu dar um tempo no namoro com o ator e cantor. "Tive essa atitude [de pedir um tempo no relacionamento] pelo turbilhão de informações que recebi [ao sair do BBB]. Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão", explicou.

Sincera, Wanessa ainda detalhou a intimidade na relação com Dado Dolabella. "A gente ainda tem muita lenha para queimar (risos). Claro que fizemos mudanças, ajustes, definimos espaços, tudo para acrescentar para nós dois. É o que a maturidade traz", contou a cantora, que ainda acalmou os ânimos acerca das polêmicas entre o namorado e sua família.

"Ele fez o melhor que pôde. Todo mundo aqui fora, que me ama, estava tentando me ajudar. Sei que em algum momento eles sofreram com algum episódio, até porque queriam mostrar para todo mundo quem sou", pontuou Wanessa Camargo.

